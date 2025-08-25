Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Джонс

Легендарный американский боксер Рой Джонс отреагировал на возможный бой между Александром Усиком и Мозесом Итаумой.

«Промоутерам стоит вести Итауму в правильном направлении. Его могут прямо сейчас бросить в самое пекло – поставить против Усика. Какой в этом смысл? Итауме не нужно драться с Александром. Не нужно молодого парня бросать против волка. Вспомните, такое было бы с Андерсоном», – сказал Рой Джонс.

Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.

sport.ua