Футбол

Французским клубам предложили подписать бывшую звезду Челси

    • Как сообщает издание Foot Mercato, "Аль-Иттихад" готов попрощаться с французским полузащитником Н’Голо Канте, который вошёл в последний год своего контракта.

    Издание отмечает, что "Аль-Иттихад" планирует активную работу в конце летнего трансферного окна, что, соответственно, предполагает сокращение состава команды, поэтому Канте не останется в "Аль-Иттихаде", если поступит подходящее предложение.

    • Агент француза уже ищет варианты для своего клиента. Известно, что "Монако" и ФК "Париж" предложили подписать Канте. Саудовский клуб "Аль-Кадисия" также получил такую возможность.

    Добавим, что Канте провёл 80 матчей за "Аль-Иттихад" во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 10 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

