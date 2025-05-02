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Футбол

Алонсо высказался о своем будущем в Байере на фоне слухов о Реале

Алонсо высказался о своем будущем в Байере на фоне слухов о Реале

    • Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо в очередной раз уклонился от прямого ответа относительно своего будущего в клубе, заявив, что решение еще не принято и нужно подождать.

    "Ничего нового о моем будущем сказать не могу, ответ тот же: надо подождать. Коммуникация с клубом всегда хорошая. Между всеми есть ясность", – сказал специалист.

    СМИ сейчас связывают Алонсо с мадридским "Реалом". Появляется все больше сообщений о том, что испанский тренер близок к достижению полного соглашения со "сливочными".

    www.ua-football.com

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