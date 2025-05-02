Эдди ХИРН: «Если это правда, то Аль-Шейх никогда этого не сделает»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх и компания TKO Group Holdings, которая владеет UFC, подписали соглашение о создании новой организации в боксе. Аль-Шейх убежден, что президент UFC Дэйна Уайта сможет сделать бокс снова великим.

Появилась информация относительно гонораров, которые готов платить Аль-Шейх бойцам новой лиги. О размере сумм высказался известный британский промоутер Эдди Хирн.

«Если эти цифры правдивы, то они никогда не подпишут бойцов элитного уровня. Топовые бойцы не подпишут такие контракты, на подобное пойдут разве что боксеры среднего уровня», – сказал Хирн.

Ранее сообщалось, что новая лига Турки будет платить чемпиону мира за защиту своего титула 750 тысяч долларов.

sport.ua