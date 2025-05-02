У Макса Ферстаппена и Келли Пике родилась дочь

Макс Ферстаппен пропустил общение с прессой в четверг по весьма уважительной причине – его подруга Келли Пике ждала рождения ребёнка, и уже в пятницу стало известно – 1 мая она родила дочь.

Келли и новорожденная дочь, которую назвали Лили, чувствуют себя хорошо.

«Добро пожаловать в мир, милая Лили. Наши сердца наполнены любовью, твоё появление – лучший подарок для нас. Мы очень тебя любим», – написали Келли и Макс в социальных сетях.

У Келли уже есть дочь Пенелопа от российского гонщика Даниила Квята, летом ей исполнится шесть лет.

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