Бортолето: Я очень благодарен Фернандо Алонсо

В прошлом году Габриэль Бортолето, на тот момент действующий чемпион Ф3, с первой попытки выиграл титул и в Формуле 2, став седьмым гонщиком в истории молодёжной серии (которая ведёт отсчёт с 2005-го, когда она называлась GP2), кому это удалось. А теперь сбылась мечта всей его жизни – 20-летний бразилец стал гонщиком Формулы 1.

В 2025 году Габриэль будет выступать за команду Sauber, но признаёт, что если бы не Фернандо Алонсо, ему бы не удалось совершить столь стремительно восхождение.

«В 2022-м у нас было много проблем, – приводит его слова испанская газета Marca. – Мы с отцом даже не знали, что получить место в Ф3 будет так трудно. Сначала мы думали, что у нас ещё есть время, потому что на дворе июль. Затем я услышал, что в Prema состав уже укомплектован, в Trident дело тоже к тому идёт, и подумал: видимо, пора начинать бороться за место в этой серии, но для этого нужно найти спонсоров.

Отец и несколько его друзей отправились на гонку на Red Bull Ring, и там он познакомился с Фернандо Алонсо, Альберто Альбиларесом и Альбертом Коллом (т.е. с трио учредителей агентства A14 Management). Фернандо меня уже знал, потому что я выступал в Формуле Regional за его команду и уже тогда показывал неплохие результаты».

Алонсо, не колеблясь, предоставил Бортолето необходимую поддержку, тот дебютировал в Ф3 и стал чемпионом серии.

«Мы хотели сотрудничать – мне нужен был эффективный менеджмент, а они доверяли молодому гонщику, который в перспективе мог добиться хороших результатов, – продолжил Габриэль. – Они договорились с Trident, всё завертелось с безумной скоростью и очень удачно сложилось. Мы подписали контракт и выиграли чемпионат.

Думаю, прежде всего нас связывают профессиональные отношения. Когда бы мы ни говорили, речь идёт в основном о гонках. Когда мы встречались на трассах, если у меня были какие-то вопросы, когда я выступал в Ф3 и Ф2, то Фернандо всегда мне помогал.

Я очень ему благодарен за все советы, которые он мне давал в предыдущие два года. Он относится ко мне очень по-доброму, помогает и учит меня. Я очень рад, что рядом со мной есть такой человек. Когда твоей карьерой занимается Фернандо Алонсо, это сразу несколько меняет дело, потому что все понимают: если он в ком-то уверен, значит, это может быть один из новых гоночных талантов».

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