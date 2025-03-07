«Я делил ринг с Джошуа». Новый Майк Тайсон хочет боя с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Молодой британский проспект Мозес Итаума, которого сейчас называют новым Майком Тайсоном, высказался о его возможном поединке против Александра Усика.

«Я хочу, чтобы Усик подрался с Дюбуа и со мной. Было бы здорово, если бы я мог сказать, что делил с ним ринг, это может быть спарринг или бой. Я делил ринг с Джошуа, Баколе, Фьюри. Единственный, с кем я не дрался, это Усик. Поэтому я очень хочу с ним подраться», – сказал Итаума.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 10 боев, 8 из которых закончил досрочно

sport.ua