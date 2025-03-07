Индиан-Уэллс. Элина Свитолина против Эшлин Крюгер во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартует на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Матч против американки Эшлин Крюгер пройдет пятым запуском на Stadium 3 (ориентировочное начало встречи 8 марта в 03:30 по киевскому времени)



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 07.03.2025): 490/262

Призовые за карьеру: $24,789,994



Дата рождения: 07/05/2004 (20 лет)

Место рождения: Даллас, США

Рост: 185 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Osaka)

Высший рейтинг WTA: 40 (10/02/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 07.03.2025): 147/108

Призовые за карьеру: $1,934,456

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: BYE

Эшлин Крюгер

R1: Кэти Волынец (США) 0:6, 6:2, 6:2

История на турнире

Элина Свитолина – 16/10 | Для Свитолиной это одиннадцатое выступление в Индиан-Уэллс. В 2019 году украинка смогла дойти до полуфинала, в котором проиграла будущей чемпионке Бьянке Андрееску.

Эшлин Крюгер – 4/4 | Крюгер пятый раз играет в Индиан-Уэллс. Ранее она четыре раза проигрывала в первом круге, дважды до этого преодолев квалификацию.

Выступления на харде (на 07/03/2025):

Элина Свитолина – 322/157 (6/4 в этом году)

Эшлин Крюгер – 106/80 (11/3 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фавориткой матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,55. На победу Эшлин Крюгер предлагается коэффициент – 2,45 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Индиан-Уэллс)

Элина Свитолина – 6/4

Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4

WTA 1000 – 2/2 | Доха – R2, Дубай – R2

WTA 500 – 0/1 | Линц – R2

Эшлин Крюгер – 11/7

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 1/2 | Доха – R1, Дубай – R2

WTA 500 – 10/4 | Брисбен – 1/4, Аделаида – 1/4, Абу-Даби – FR

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – П, В, П, В, П

Эшлин Крюгер – В, П, В, П, П

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 57/33 | Свитолина проведет четвертый матч против теннисистки из США в этом году. Она победила Кэролайн Доулхайд (Australian Open) и потерпела поражения в поединках против Мэдисон Кис (Australian Open), и Джессики Пегулы (Доха).

Эшлин Крюгер – 3/1 | Крюгер второй раз в этом году сыграет против теннисистки из Украины. В начале года она победила Марту Костюк в Аделаиде.

• Элина Свитолина проведет 598-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 383 победы (64%).

• Эшлин Крюгер проведет свой 76-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 33 победы (44%).

• Элина Свитолина проведет 183-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 107 побед (59%).

• Эшлин Крюгер проведет свой 27-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 9 побед (35%).

Победительница этого матча получит 60 400 долларов США призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая – 35 260 долларов США призовых и 35 рейтинговых очков.



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