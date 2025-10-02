Ева Лис: “Пришлось полностью перестроить свое мышление и принять, что мое тело не позволяет тренироваться так, как большинство спортсменов”

23-летняя немецкая теннисистка Ева Лис рассказала, почему ей пришлось полностью изменить подход к тренировкам и как это помогло достичь новых результатов



Ева Лис проводит прорывной сезон в карьере: она гарантировала себе дебют в топ-50 рейтинга WTA, после того, как впервые дошла до четвертьфинала турнира WTA 1000 в Пекине. Путь немки, родившейся в Киеве, был непростым: в 2020 году ей диагностировали спондилоартрит – ревматическое аутоиммунное заболевание, вызывающее скованность и боль в суставах возле позвоночника и в нижних конечностях. Именно эта болезнь заставила теннисистку полностью пересмотреть свое отношение к тренировкам и научиться слушать свое тело.

“Это очень странно, что пришлось полностью перестроить свое мышление и принять, что мое тело не позволяет тренироваться так, как считается нормой для большинства спортсменов. Особенно потому, что в моей семье всегда говорили: тяжелый труд вознаграждается. Чем больше работаешь, тем лучше становишься. Это привычный способ мышления.

Мы должны были подстраиваться под мою ситуацию, и для меня на самом деле иногда меньше – это лучше. Я люблю работать до изнеможения. Люблю переходить границу. Но иногда я не могу этого делать, потому что тогда не смогу играть на следующей неделе. Так что да, это странное чувство – осознавать, что меньше значит лучше. Это было то, чему мы должны были научиться, не только я сама, но и моя команда.

И это точно заняло время. Первые годы были действительно очень сложными, вплоть до прошлого года. Но да, я изменила многое. Мы с командой подстроили мелкие детали.

Я могу делать все то же, что и другие теннисистки, но иногда мне нужно дать своему телу немного больше времени и восстанавливаться дольше. Я поняла, что если тренироваться так же, как мои соперницы, это может выбить меня из колеи на несколько дней или даже недель”.



