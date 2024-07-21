Бостад. Надаль победил “квалифаера” и впервые за два года сыграет в финале

Рафаэль Надаль будет бороться за титул на турнире ATP 250 в Швеции

Бостад, Швеция • 15-21 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, WC) – Дуе Айдукович (Хорватия, Q) 4:6, 6:3, 6:4

Испанский теннисист сегодня боролся за выход в финал почти два с половиной часа.

Надаль впервые с победы на Ролан Гаррос в 2022 году сыграет в финале, и это будет для него 131-й решающий матч в карьере. В его активе 93 одиночных трофея.

Отметим, что Рафаэль четвёртый раз выступает в Бостаде и во второй раз вышел в финал. В 2005 году он играл здесь в последний раз и выиграл титул в матче против Томаша Бердыха.

В свои 38 лет и 48 дней Рафаэль Надаль занимает пятое место в списке самых возрастных теннисистов, дошедших до финала на турнире АТР, с момента появления АТР Tour в 1990 году.

Следующий соперник Рафаэля Надаля определится в противостоянии Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Нуну Боржеш (Португалия, 7).

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