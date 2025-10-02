НХЛ. 8 шайб Ванкувера, победы Вегаса, Питтсбурга и Анахайма

Getty Images/Global Images Ukraine

Команды НХЛ продолжают подготовку к новому регулярному сезону, который стартует 7 октября, и проводят контрольные встречи.

Питтсбург без Сидни Кросби и ряда других лидеров обыграл Баффало 5:3, а Ванкувер разгромил Калгари со счетом 8:1. Гол и два ассиста оформил защитник Квинн Хьюз, а форварды Брок Бозер и Элиас Петтерссон имеют по шайбе и результативной передаче.

Вегас одолел Колорадо 2:1, Эдмонтон уступил Сиэттлу 2:4, а Анахайм справился с Сан-Хосе 5:2

Предсезонные матчи НХЛ

Баффало – Питтсбург 3:5

Вегас – Колорадо 2:1

Калгари – Ванкувер 1:8

Сан-Хосе – Анахайм 2:5

Сиэттл – Эдмонтон 4:2

