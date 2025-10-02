Рома – Лилль: прогноз и где смотреть матч Лиги Европы 25/26

2 октября в рамках второго тура основного этапа Лиги Европы встретятся «Рома» и «Лилль». Матч начнется в 19:45 по киевскому времени. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам сайта komentator.net.

Трансляция

Трансляцию матча «Рома» — «Лилль» эксклюзивно для зрителей Украины будет проводить стриминговая платформа MEGOGO. Игра будет доступна в записи, а также будет сопровождаться комментариями на украинском языке. Если вы не сможете посмотреть матч в прямом эфире, не переживайте — он будет доступен для просмотра в любое удобное время.

Рома

«Волки» не сразу нашли свою игру в этом сезоне, но на данный момент их форма выглядит вполне прилично. В Серии А команда делит первое место, набрав 4 победы и одно поражение. В последнем туре «Рома» одержала победу над «Вероной» со счётом 2:0, один из мячей забил украинский форвард Артем Довбик.

В Лиге Европы римляне начали с победы, одолев на выезде «Ниццу» с результатом 2:1. Новый тренер Джан Пьеро Гасперини старается наладить игру, но пока не удается найти тот стиль, который был у «Аталанты». Однако у «Ромы» есть потенциал для улучшения, и Довбик может снова выйти в стартовом составе, как это было в матче с «Ниццей».

Лилль

«Доги» начали чемпионат Франции довольно неплохо, набрав 10 очков в первых четырёх матчах, но два поражения отбросили команду на шестое место. В последнем туре «Лилль» уступил дома «Лиону» с минимальным счётом 0:1, пропустив в самом начале встречи. Несмотря на поражение, команда выглядела лучше соперника, но не смогла забить.

В Лиге Европы «Лилль» выиграл свой стартовый матч против «Бранна» со счётом 2:1, а победный мяч забил Оливье Жиру, который в этом сезоне уже забил три мяча в шести матчах.

Личные встречи

Команды встречались лишь один раз, в товарищеском матче 2019 года, и тогда «Рома» одержала победу со счётом 3:2.

Прогноз на матч

Обе команды начали с побед и не собираются останавливаться на достигнутом.

Эксперты букмекерских контор считают, что «Рома» является фаворитом встречи, главным образом из-за преимущества домашнего стадиона. Прогноз на матч: победа «Ромы» — 1,68, ничья — 3,92, победа «Лилля» — 4,86. Ожидается сложная борьба, которая может завершиться любым результатом. Я ставлю на обмен забитыми мячами за 1,87.

Ориентировочные составы

Рома: Пеллегрини, Смоллинг, Ибаньес, Довбик, Шомуродов, Мхитарян, Занило.

Лилль: Лопес, Сувери, Жиру, Давид, Бендер, Сунсу, Габонгу.

