Почему Лига конференций — шанс для «Динамо» и «Шахтера»

2 октября 2025 года начнется новый для украинских клубов еврокубковый сезон — «Динамо» и «Шахтер» дебютируют в Лиге конференций. Несмотря на то, что этот турнир часто называют третьим по значимости после Лиги чемпионов и Лиги Европы, для украинских команд Лига конференций может стать отличной возможностью. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

В статье рассмотрим, почему этот турнир может стать лучшим выбором для украинских клубов в условиях нынешних реалий.

Лига конференций: что это для украинских клубов?

Лига конференций, хотя и уступает Лиге чемпионов и Лиге Европы по престижу и вниманию со стороны болельщиков, все же представляет собой важный этап для команд, которым не удается попасть в более сильные турниры. Основная цель Лиги конференций — предоставить клубам из стран с более низким коэффициентом шанс регулярно участвовать в европейских турнирах.

С учетом тяжелых условий и сложной ситуации для украинских клубов, Лига конференций становится более важным турниром, чем кажется на первый взгляд. Это шанс для команд закрепиться в Европе, повысить свои шансы на попадание в более высокие турниры и заработать дополнительные средства.

Финансовая составляющая Лиги конференций

Участие в Лиге конференций дает клубам дополнительные финансовые поступления от УЕФА. Общий призовой фонд для трех европейских турниров составляет почти 3,5 миллиарда евро, из которых 10% достается участникам Лиги конференций. Это, конечно, меньше, чем для участников Лиги чемпионов (74%), но для команд уровня «Динамо» и «Шахтера» каждый евро может сыграть важную роль.

Например, «Динамо» за прошлый евросезон, несмотря на неудачный результат в Лиге Европы, заработало 12,8 миллиона евро. Это почти половина их годового бюджета. В Лиге конференций им гарантированы выплаты от УЕФА в размере 3,17 миллиона евро, а каждый выигранный матч в групповом этапе принесет 400 тысяч евро. Сумма может значительно вырасти, если команда пройдет дальше в турнирной сетке.

Реальные перспективы для «Шахтера»

Для «Шахтера» переход в Лигу конференций после Лиги чемпионов — это определенный шаг назад, но в этом турнире украинцы могут стать одним из фаворитов. В прошлогоднем сезоне «Шахтер» набрал 7 очков в Лиге чемпионов, но в Лиге конференций он имеет шанс на большее. Ведь здесь конкуренция менее жесткая, и шансы на дальнейший успех значительны.

Букмекеры считают «Шахтер» одним из фаворитов Лиги конференций, уступая лишь «Кристал Пэлас», «Фиорентине» и греческому АЕК. Это дает «Шахтеру» хорошие перспективы для дальнейшего продвижения в турнире, а также шанс повысить клубный коэффициент в таблице УЕФА.

Влияние на коэффициенты УЕФА

Одной из главных причин, по которой украинским клубам важно проявить себя в Лиге конференций, является борьба за улучшение коэффициента Украины в таблице УЕФА. В сезоне 2024/25 украинские клубы набрали всего 3,6 балла, что является одним из худших показателей в истории. В Лиге конференций команды имеют возможность исправить эту ситуацию и заработать дополнительные баллы для своей страны.

Призовые за успехи в Лиге конференций

Каждое место в турнирной таблице Лиги конференций приносит дополнительные деньги. Например, за выход в 1/8 финала клуб заработает 800 тысяч евро, за четвертьфинал — 1,4 миллиона, а финалист получит 4 миллиона евро. Победитель турнира получит 7 миллионов евро, что, конечно, не сравнимо с суммами Лиги чемпионов, но для украинских клубов это может быть серьезным подспорьем в условиях кризиса.

Последний шанс?

Таким образом, Лига конференций, несмотря на свою «третичность», для украинских клубов в нынешних условиях становится важной возможностью. Как для «Динамо», так и для «Шахтера» участие в этом турнире может стать важным шагом не только для укрепления финансовой базы, но и для повышения уровня игры и исправления ситуации в таблице УЕФА.

