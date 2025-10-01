Кристал Пэлас назвал самого опасного игрока «Динамо»

Перед предстоящим матчем основного этапа Лиги конференций между «Динамо» и лондонским «Кристал Пэлас» клуб из АПЛ поделился информацией о своем сопернике. Интересно, что на официальном сайте «Кристал Пэлас» верно указали название столицы Украины — Kyiv (вместо Kiev), а также упомянули, что «Динамо» не может проводить свои домашние матчи на родном стадионе из-за российской агрессии. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

В обзоре состава «Динамо» лондонцы отметили, что команда потеряла лучшего бомбардира УПЛ Владислава Ваната, который был продан, но при этом выделили другого сильного игрока. «Одним из тех, кто знаком многим английским болельщикам, является Андрей Ярмоленко. Он выступал за «Вест Хэм» и много раз играл против нас», — говорится в сообщении.

Матч «Динамо» — «Кристал Пэлас» состоится 2 октября, начало в 19:45.

Напомним, мы также писали о том, что тренер Ливерпуля рассказал о травме голкипера.

