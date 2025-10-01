30 сентября мадридский «Реал» одержал уверенную победу над казахстанским «Кайратом» в рамках второго тура Лиги чемпионов сезона 2025/26. Матч, прошедший на стадионе Орталык в Алматы, завершился разгромом 5:0 в пользу «Реала». Про это сообщает редакция euro.com.ua.

В этой встрече особое внимание привлек хет-трик Килиана Мбаппе, который продемонстрировал выдающуюся форму. Дополнительно голами отличились Даниэль Диас и Эдуардо Камавинга, закрепив успех команды. Эта победа принесла «Реалу» не только три очка в таблицу, но и внушительную сумму в 2,1 миллиона евро. Столько же клуб заработал за победу в первом туре, где также одержал победу над «Марселем».

В следующем матче Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Ювентусом» 22 октября, в то время как «Кайрат» сыграет против «Пафоса» на день раньше.

