Почему Алькарас снялся с Мастерса в Шанхае?

Карлос Алькарас, лидер мирового теннисного рейтинга, принял решение сняться с турнира ATP 1000 в Шанхае, который пройдет с 1 по 12 октября. Испанский теннисист выиграл титул на турнире в Токио, но травма лодыжки заставила его отказаться от участия в соревнованиях в Китае. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Алькарас получил повреждение лодыжки в первом матче на турнире в Токио, однако сумел завершить поединок и в итоге стал победителем, одержав победу в финале над Тейлором Фритцем. Тем не менее, травма не исчезла, и врачи посоветовали Карлосу не перенапрягаться, чтобы избежать ухудшения состояния.

В прошлом году Алькарас достиг четвертьфинала на Мастерсе в Шанхае, однако в этом сезоне он не примет участие в соревнованиях. Действующим чемпионом турнира является Янник Синнер.

Следующим турниром для Карлоса Алькараса станут выставочные соревнования Six Kings Slam, которые пройдут с 15 по 18 октября в Эр-Рияде.

