Пекин. Наварро остановила победную серию Швёнтек, выиграв с “баранкой” в решающем сете

Эмма Наварро вышла в четвертьфинал на турнире WTA 1000 в Китае



Пекин, Китай • 24 сентября – 5 октября • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертый круг

Эмма Наварро (США, 16) – Ига Швёнтек (Польша, 1) 6:4, 4:6, 6:0

Американская теннисистка взяла реванш у Швёнтек за поражение на старте сезона в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии и прервала беспроигрышную серию польки в Пекине (8 матчей) и в этом году (6 матчей).

Наварро записала в свой актив четвертую победу над представительницей топ-5 мирового рейтинга и в третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира WTA 1000. Ранее ей это удавалось в Торонто (2024) и Дубае (2025).

Ига Швёнтек третий раз в этом сезоне проиграла сет со счетом 6:0: Мэдисон Кис в Мадриде (выиграла тот матч) и Арине Соболенко на Ролан Гаррос (уступила в том матче).

Следующая соперница Эммы Наварро определится в противостоянии Марта Костюк (Украина, 23) – Джессика Пегула (США, 5).

Фото: Getty Images.

btu.org.ua