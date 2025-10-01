Один из клубов Серии А стремится арендовать нападающего Реала

Один из клубов Серии А стремится арендовать нападающего мадридского "Реала", который испытывает проблемы с игровым временем.

Как сообщает издание Fichajes, представители итальянского "Комо" попытаются зимой подписать 21-летнего форварда "сливочных" Гонсало Гарсию, которому из-за высокой конкуренции не гарантировано место в стартовом составе команды Хаби Алонсо. Считается, что аренда в январе до конца сезона 2025/26 для него пойдет на пользу.

В нынешнем сезоне Гонсало Гарсия принял участие в 6 матчах за "Реал", суммарно проведя на поле 101 минуту. Всего на его счету 5 голов и 3 ассиста в 18 поединках за королевский клуб во всех турнирах.

