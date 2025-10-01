Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд принял участие в интересном опросе и выбрал единственного боксера, который превзошел Александра Усика.

GOAT: Мухаммед Али

Легенда: Джордж Форман, Майк Тайсон, Александр Усик, Леннокс Льюис

Великий: Тайсон Фьюри

Хороший: Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua