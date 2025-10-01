В Red Bull Racing опробуют модную униформу

Отходя от традиционных дизайнов командной униформы, Hypebeast вместе с Oracle Red Bull Racing и Castore создали коллекцию для молодой и энергичной аудитории Формулы 1, которую в этот уик-энд в Сингапуре и в ноябре в Лас-Вегасе опробуют сотрудники команды.

Коллекция включает рубашку-поло с короткими рукавами, кофту с длинными рукавами и дождевик, использующие цифровой камуфляж с элементами автоспорта и уличной моды. Акценты выполнены из светоотражающего материала 3M.

Коллекция Hypebeast x Oracle Red Bull Racing x Castore дебютирует 5 октября на Гран При Сингапура и будет доступна на сайтах команды и компаний.

Ник Стокер, коммерческий директор Oracle Red Bull Racing, сказал: «Этот проект с Castore и Hypebeast установил новый стандарт творческого сотрудничества брендов. Сингапур и Лас-Вегас — уникальные Гран При в календаре, дизайн отражает энергию и атмосферу этих ночных гонок в центре города. Выпуск этой коллекции совместно с Hypebeast позволяет нам появиться в местах, которые важны для наших поклонников. Я с нетерпением жду, когда команда выйдет на трассу в Сингапуре в новом образе».

Источник