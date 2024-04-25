Ф2: Хаджар возглавил протокол финального дня тестов

В Барселоне завершились трёхдневные тесты Формулы 2. Лучшее время в финальный день показал гонщик Campos Айзек Хаджар, проехав круг в утренней сессии за 1:23.139 секунды.

Третий день тестов начался с красных флагов – уже на круге выезда из боксов на трассе остановился Амори Кордил. Его машину довольно быстро эвакуировали, и работа на трассе возобновилась. Однако уже через 45 минут сессия вновь была прервана из-за остановки Романа Станека.

Гонщики работали по своим программам, периодически сменяя друг друга на первой строчке протокола, когда за полтора часа до конца сессии Айзек Хаджар показал время, которое никто не смог превзойти.

После этого утренняя сессия ещё дважды прерывалась красными флагами – сначала остановился Джошуа Дюрксен, а за десять минут до конца Пол Арон вылетел за пределы трассы. Наибольшую дистанцию в сессии проехал Кими Антонелли – 42 круга.

В дневной сессии гонщики сосредоточились на работе на длинных сериях кругов и на тренировках пит-стопов. Обошлось без красных флагов, а лучшее время оставил за собой Амори Кордил – 1:24.487 секунды. Он же проехал наибольшую дистанцию – 65 кругов.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. А.Хаджар Campos Racing 1:23.139 18 2. Х.Марти Campos Racing 1:23.549 15 3. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:23.698 28 4. В.Мартен ART Grand Prix 1:23.853 24 5. О.Берман PREMA Racing 1:23.894 35 6. Р.Ферсхор Trident 1:23.905 27 7. Д.Хаугер MP Motorsport 1:23.947 25 8. З.О'Салливан ART Grand Prix 1:23.974 24 9. З.Мэлони Rodin Motorsport 1:24.058 38 10. П.Арон Hitech Pulse-Eight 1:24.204 27 11. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:24.435 32 12. К.Антонелли PREMA Racing 1:24.531 42 13. Х.-М.Корреа DAMS Lucas Oil 1:24.554 41 14. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:24.614 33 15. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing 1:24.618 31 16. Р.Станек Trident 1:24.948 21 17. Т.Барнард PHM AIX Racing 1:25.109 32 18. Р.Миата Rodin Motorsport 1:25.467 30 19. К.Маини Invicta Racing 1:25.532 32 20. Д.Дюрксен PHM AIX Racing 1:26.574 19 21. А.Кордил Hitech Pulse-Eight 1:27.792 16 22. Г.Бортолето Invicta Racing 1:29.135 36

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги 1. А.Кордил Hitech Pulse-Eight 1:24.487 65 2. Д.Дюрксен PHM AIX Racing 1:24.868 26 3. Р.Миата Rodin Motorsport 1:25.808 40 4. Р.Станек Trident 1:25.933 52 5. З.Мэлони Rodin Motorsport 1:26.364 42 6. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:28.406 36 7. К.Маини Invicta Racing 1:28.869 46 8. З.О'Салливан ART Grand Prix 1:29.008 54 9. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:29.185 55 10. Г.Бортолето Invicta Racing 1:29.414 42 11. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing 1:29.420 55 12. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:29.470 42 13. А.Хаджар Campos Racing 1:29.636 54 14. В.Мартен ART Grand Prix 1:29.749 50 15. К.Антонелли PREMA Racing 1:29.828 51 16. Д.Хаугер MP Motorsport 1:29.919 24 17. Р.Ферсхор Trident 1:29.932 39 18. Х.Марти Campos Racing 1:29.974 64 19. О.Берман PREMA Racing 1:29.997 60 20. Х.-М.Корреа DAMS Lucas Oil 1:30.243 39 21. Т.Барнард PHM AIX Racing 1:31.396 29 22. П.Арон Hitech Pulse-Eight Без времени —

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