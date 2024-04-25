Ф2: Хаджар возглавил протокол финального дня тестов

В Барселоне завершились трёхдневные тесты Формулы 2. Лучшее время в финальный день показал гонщик Campos Айзек Хаджар, проехав круг в утренней сессии за 1:23.139 секунды.
Третий день тестов начался с красных флагов – уже на круге выезда из боксов на трассе остановился Амори Кордил. Его машину довольно быстро эвакуировали, и работа на трассе возобновилась. Однако уже через 45 минут сессия вновь была прервана из-за остановки Романа Станека.
Гонщики работали по своим программам, периодически сменяя друг друга на первой строчке протокола, когда за полтора часа до конца сессии Айзек Хаджар показал время, которое никто не смог превзойти.
После этого утренняя сессия ещё дважды прерывалась красными флагами – сначала остановился Джошуа Дюрксен, а за десять минут до конца Пол Арон вылетел за пределы трассы. Наибольшую дистанцию в сессии проехал Кими Антонелли – 42 круга.
В дневной сессии гонщики сосредоточились на работе на длинных сериях кругов и на тренировках пит-стопов. Обошлось без красных флагов, а лучшее время оставил за собой Амори Кордил – 1:24.487 секунды. Он же проехал наибольшую дистанцию – 65 кругов.
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Результаты утренней сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. А.Хаджар
|Campos Racing
|1:23.139
|18
|2. Х.Марти
|Campos Racing
|1:23.549
|15
|3. Ф.Колапинто
|MP Motorsport
|1:23.698
|28
|4. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:23.853
|24
|5. О.Берман
|PREMA Racing
|1:23.894
|35
|6. Р.Ферсхор
|Trident
|1:23.905
|27
|7. Д.Хаугер
|MP Motorsport
|1:23.947
|25
|8. З.О'Салливан
|ART Grand Prix
|1:23.974
|24
|9. З.Мэлони
|Rodin Motorsport
|1:24.058
|38
|10. П.Арон
|Hitech Pulse-Eight
|1:24.204
|27
|11. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:24.435
|32
|12. К.Антонелли
|PREMA Racing
|1:24.531
|42
|13. Х.-М.Корреа
|DAMS Lucas Oil
|1:24.554
|41
|14. Д.Кроуфорд
|DAMS Lucas Oil
|1:24.614
|33
|15. Э.Фиттипальди
|Van Amersfoort Racing
|1:24.618
|31
|16. Р.Станек
|Trident
|1:24.948
|21
|17. Т.Барнард
|PHM AIX Racing
|1:25.109
|32
|18. Р.Миата
|Rodin Motorsport
|1:25.467
|30
|19. К.Маини
|Invicta Racing
|1:25.532
|32
|20. Д.Дюрксен
|PHM AIX Racing
|1:26.574
|19
|21. А.Кордил
|Hitech Pulse-Eight
|1:27.792
|16
|22. Г.Бортолето
|Invicta Racing
|1:29.135
|36
Результаты дневной сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. А.Кордил
|Hitech Pulse-Eight
|1:24.487
|65
|2. Д.Дюрксен
|PHM AIX Racing
|1:24.868
|26
|3. Р.Миата
|Rodin Motorsport
|1:25.808
|40
|4. Р.Станек
|Trident
|1:25.933
|52
|5. З.Мэлони
|Rodin Motorsport
|1:26.364
|42
|6. Ф.Колапинто
|MP Motorsport
|1:28.406
|36
|7. К.Маини
|Invicta Racing
|1:28.869
|46
|8. З.О'Салливан
|ART Grand Prix
|1:29.008
|54
|9. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:29.185
|55
|10. Г.Бортолето
|Invicta Racing
|1:29.414
|42
|11. Э.Фиттипальди
|Van Amersfoort Racing
|1:29.420
|55
|12. Д.Кроуфорд
|DAMS Lucas Oil
|1:29.470
|42
|13. А.Хаджар
|Campos Racing
|1:29.636
|54
|14. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:29.749
|50
|15. К.Антонелли
|PREMA Racing
|1:29.828
|51
|16. Д.Хаугер
|MP Motorsport
|1:29.919
|24
|17. Р.Ферсхор
|Trident
|1:29.932
|39
|18. Х.Марти
|Campos Racing
|1:29.974
|64
|19. О.Берман
|PREMA Racing
|1:29.997
|60
|20. Х.-М.Корреа
|DAMS Lucas Oil
|1:30.243
|39
|21. Т.Барнард
|PHM AIX Racing
|1:31.396
|29
|22. П.Арон
|Hitech Pulse-Eight
|Без времени
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