Тренер Жироны сообщил, сыграет ли Цыганков в следующем матче Ла Лиги

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Главный тренер Жироны Мичел Санчес сообщил, что украинский хавбек Виктор Цыганков готовится принять участие в матче 33 тура Ла Лиги против Лас-Пальмаса.

Об этом вождь сказал на предматчевой пресс-конференции.

«Стуани не выйдет на предстоящий матч, но Янхель Эррера и Цыганков в порядке. На прошлой тренировке Хуанпе и Ян Коуту получили удар по голове . Посмотрим, что нам скажут врачи», — рассказал Санчес.

Встреча состоится 27 апреля. Начало — в 15:00 по киевскому времени. Отметим, Виктор пропустил два последних матча Жироны из-за травмы икроножной мышцы. Накануне сообщалось, что Цыганков вернулся к тренировкам в общей группе. Сейчас Жирона находится на третьей строчке турнирной таблицы и отстает от второй Барселоны на 2 балла. В матче 32 тура испанского чемпионата подопечные Санчеса с голом Довбика разгромили Кадис.

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