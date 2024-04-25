Острава. Сачко в трех сетах проиграл во втором круге и не сумел пройти в свой первый четвертьфинал в сезоне

Виталий Сачко завершил свое выступление на «челленджере» в Чехии

Острава, Чехия • 22-28 апреля • грунт • €74,825

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Виталий Сачко (Украина, 3) — Жайме Фария (Португалия) 7:5, 3:6, 4:6

Лидер украинского мужского тенниса не сумел впервые в сезоне выйти в четвертьфинал. Сачко записал на свой одну подачу навылет, допустил шесть двойных ошибок, сделал пять брейков и проиграл семь геймов на своей подаче. Поединок продолжался 2 часа 15 минут.

Виталий Сачко с июля прошлого года, после выхода в финал на «челленджере» в Вероне, не выигрывал два матча подряд в основной сетке на одном турнире. В этом сезоне украинец одержал 6 побед в 13 сыгранных матчах.

За свое выступление в Остраве Сачко заработал 1200 евро призовых и 6 рейтинговых очков.

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