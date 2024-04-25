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Футбол

Роберто Де Дзерби не может победить в АПЛ. Брайтон — Манчестер Сити (0:4). Обзор матча и видео голов

Сколько матчей не может победить Брайтон

Роберто Де Дзерби не может победить в АПЛ. Брайтон - Манчестер Сити (0:4). Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

    • В рамках 29-го тура АПЛ состоялся матч "Брайтон" — "Манчестер Сити". Матч закончился со счетом 0:4.

    Экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, который ныне возглавляет "Брайтон" снова проиграл. "Чайки" не могут победить уже пять матчей подряд.

    Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Англии "Брайтон" — "Манчестер Сити".
    Брайтон. "Амекс Стэдиум".
    "Брайтон" — "Манчестер Сити" 0:4
    Голы: Де Брюйне (17'), Фоден (26', 34'). Альварес (62')

    Напомним, что "Манчестер Сити" в данный момент занимают вторую строчку АПЛ, отставая от "Арсенала" в одно очко, но "горожане" имеют матч в запасе.

    www.ua-football.com

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