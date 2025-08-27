Лига чемпионов. Финал квалификации. Пафос – Црвена Звезда 1:1, Штурм – Буде/Глимт 2:1, Кайрат – Селтик 0:0 (3:2 по пен.). Обзоры матчей

Кипрская сенсация в конце основного времени второго тайма избежала овертайма. Игра была равной, так что ничья во второй встрече справедлива.

Лимассол. Стадион "Альфамега"

Пафос – Црвена Звезда 1:1

Голы: Жажа, 89 – Иванич, 60

Представитель Австрии после сокрушительного поражения в гостях напоследок одержал волевую победу для престижа, пропустив уже в начале поединка. Хозяева нанесли 18 ударов, но реализовать больше двух моментов не удалось.

Клагенфурт. Вертерзее Штадион

Штурм – Будё/Глимт 2:1

Голы: Джатта, 30, Эрманн, 73 – Йоргенсен, 15

"Желто-черные" отдали владение мячом шотландскому гранду, но по количеству созданных шансов не уступали. Как и в гостях, чемпион Казахстана не пропустил. Но на этот раз "сухие" ворота сохранили в течение 120 минут, а затем лучше выступили в послематчевой лотерее.

Алматы. Almaty Central Stadium

Кайрат – Селтик 0:0 (3:2 по пен.)

