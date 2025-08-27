US Open. Киченок начнет защиту титула в матче против Уильямс: результаты жеребьевки парного турнира

В Нью-Йорке состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США в парном разряде



Нью-Йорк, США • 25 августа – 7 сентября • хард • $

Действующие чемпионки: Людмила КИЧЕНОК (Украина) / Елена Остапенко (Латвия)

Сетка турнира: парный разряд

Украина будет представлена в женском парном турнире пятью теннисистками:

Надежда Киченок (Украина) / Алдила Сутжиади (Индонезия) – [1] Катержина Синякова (Чехия) / Тэйлор Таунсенд (США)

Даяна Ястремская (Украина) / Алиша Паркс (США) – Кимберли Бирелл (Австралия) / Оливия Гадецки (Австралия)

Юлия Стародубцева (Украина) / Оксана Калашникова (Грузия) – Ульрике Эйккери (Норвегия) / Эри Хозуми (Япония)

[6] Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – Винус Уильямс (США) / Лейла Фернандес (Канада)

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Джессика Боусас-Манейро (Испания) / Элизабетта Коччаретто (Италия)

Напомним, что в прошлом году чемпинками в парном турнире в Нью-Йорке стали украинка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии.



btu.org.ua