US Open. Киченок начнет защиту титула в матче против Уильямс: результаты жеребьевки парного турнира

В Нью-Йорке состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США в парном разряде
Нью-Йорк, США • 25 августа – 7 сентября • хард • $
Действующие чемпионки: Людмила КИЧЕНОК (Украина) / Елена Остапенко (Латвия)
Сетка турнира: парный разряд
Украина будет представлена в женском парном турнире пятью теннисистками:
Надежда Киченок (Украина) / Алдила Сутжиади (Индонезия) – [1] Катержина Синякова (Чехия) / Тэйлор Таунсенд (США)
Даяна Ястремская (Украина) / Алиша Паркс (США) – Кимберли Бирелл (Австралия) / Оливия Гадецки (Австралия)
Юлия Стародубцева (Украина) / Оксана Калашникова (Грузия) – Ульрике Эйккери (Норвегия) / Эри Хозуми (Япония)
[6] Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – Винус Уильямс (США) / Лейла Фернандес (Канада)
Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Джессика Боусас-Манейро (Испания) / Элизабетта Коччаретто (Италия)
Напомним, что в прошлом году чемпинками в парном турнире в Нью-Йорке стали украинка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии.