Тейлор Фритц – о своем старте сезона на United Cup: “Мне всегда нравилось начинать год с командного турнира”

Четвертая ракетка мира Тэйлор Фритц ответил на вопросы журналистов перед стартом на командном турнире United Cup



– Что вы делали в межсезонье и как готовились к этому турниру?

– Да, у меня не было очень долгого межсезонья, но я провел несколько недель в Майами и несколько недель в Лос-Анджелесе, а затем приехал сюда. Особо ничего не делал. Последние две недели повысил интенсивность тренировок. Я рад начать сезон.

– Тейлор, возвращаясь к межсезонью, вы что-то изменили в своем подходе к подготовке после успехов прошлого года, или оставили все как есть?

– Думаю, с возрастом речь не идет, чтобы абсолютно «убивать» себя во время межсезонья, как я это могу делать. Важно тренироваться, но при этом чувствовать себя заряженным, готовым и мотивированным вернуться на корты в Австралии. Здесь нужно найти баланс между тем, чтобы работать как можно больше, но и не перегореть и чувствовать себя хорошо, когда приезжаю сюда.

– Как думаете, вам удалось найти этот баланс?

– Да, я с нетерпением жду начала сезона. Думаю, в межсезонье я показывал действительно качественный теннис. Мы хорошо поработали, и я думаю, что мы сделали все правильно.

– Тейлор, вы были здесь в прошлом году и хорошо подготовились к Australian Open. Это одна из причин, почему вы решили вернуться сюда?

– Да, конечно, с тех пор как здесь проводят этот турнир, я играю в нем каждый год. Еще до того, как это стал United Cup, это был ATP Cup. Мне всегда нравилось начинать год с командного турнира. Мне кажется, что в командных соревнованиях я играю хорошо. Атмосфера очень классная, потому что чувствуется командная энергия. Как уже сказала Коко, после целого года индивидуальных выступлений это хорошая перемена. Честно говоря, нет причин, почему бы я не приехал. Как я уже сказал, это отличный турнир и идеальный способ начать год.

– Что для вас будет успешным началом нового сезона?

– Я не знаю. Это меняется каждый год, как и мои ожидания. Я бы хотел начать с качественной недели здесь, сыграть несколько хороших матчей. Очевидно, что Australian Open в приоритете. Надеюсь, что пройду как можно дальше по сетке на всех «мэйджорах». Высокие результаты на этих турнирах – это, собственно, и есть моя главная цель на весь год.



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