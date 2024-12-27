Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков (№10). Фото Imagn Images, USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
28 декабря, суббота
03.00 мск. «Баффало» — «Чикаго»
03.00. «Коламбус» — «Бостон»
03.00. «Детройт» — «Торонто»
03.00. «Нью-Джерси» — «Каролина»
04.00. «Даллас» — «Миннесота»
04.00. «Сент-Луис» — «Нэшвилл»
05.00. «Юта» — «Колорадо»
06.30. «Сан-Хосе» — «Вегас»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2024-2025/
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