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Хоккей

НХЛ, расписание и результаты 28 декабря: «Коламбус» — «Бостон», «Нью-Джерси» — «Каролина» и другие матчи

НХЛ, расписание и результаты 28 декабря: «Коламбус» — «Бостон», «Нью-Джерси» — «Каролина» и другие матчи

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков (№10). Фото Imagn Images, USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

28 декабря, суббота

03.00 мск. «Баффало» — «Чикаго»

03.00. «Коламбус» — «Бостон»

03.00. «Детройт» — «Торонто»

03.00. «Нью-Джерси» — «Каролина»

04.00. «Даллас» — «Миннесота»

04.00. «Сент-Луис» — «Нэшвилл»

05.00. «Юта» — «Колорадо»

06.30. «Сан-Хосе» — «Вегас»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2024-2025/
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