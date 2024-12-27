Марко: Перес понял, что расставание – лучший выход

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко рассказал некоторые подробности того, как было принято решение о прекращении сотрудничества с Серхио Пересом.

По словам австрийского специалиста, Серхио понял, что в Red Bull Racing он уже не сможет показывать результаты, которых добивался в прошлом.

Хельмут Марко: «Серхио продолжал искать способы вернуться к былой форме, но, к сожалению, этого так и не произошло. И затем он понял, что в этих условиях он не сможет восстановиться, и расставание с командой – лучший выход в сложившейся ситуации».

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