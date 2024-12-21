Руководители команд назвали десятку лучших гонщиков

По просьбе официального сайта руководители команд составили десятку лучших гонщиков Формулы 1 по итогам сезона 2024 года.

В составлении рейтинга принимали участие все 10 руководителей. Очки в десятке начислялись по привычной схеме 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. После подсчёта очков оказалось, что лучшим гонщиком стал Макс Ферстаппен, но впервые за семь лет проведения этого голосования все десять руководителей команд поставили на первое место действующего чемпиона мира.

Десятка лучших гонщиков 2024 года по мнению руководителей команд

Гонщик Команда Очки 2024 vs 2023 1. Макс Ферстаппен Red Bull 250 = 2. Ландо Норрис McLaren 178 1 3. Шарль Леклер Ferrari 121 1 4. Оскар Пиастри McLaren 113 3 5. Карлос Сайнс Ferrari 110 1 6. Джордж Расселл Mercedes 86 3 7. Льюис Хэмилтон Mercedes 54 2 8. Нико Хюлкенберг Haas 39 * 9. Фернандо Алонсо Aston Martin 27 7 10. Пьер Гасли Alpine 21 *

* – в прошлом году гонщик не попал в десятку этого опроса

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