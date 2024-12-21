Руководители команд назвали десятку лучших гонщиков

По просьбе официального сайта руководители команд составили десятку лучших гонщиков Формулы 1 по итогам сезона 2024 года.
В составлении рейтинга принимали участие все 10 руководителей. Очки в десятке начислялись по привычной схеме 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. После подсчёта очков оказалось, что лучшим гонщиком стал Макс Ферстаппен, но впервые за семь лет проведения этого голосования все десять руководителей команд поставили на первое место действующего чемпиона мира.
Десятка лучших гонщиков 2024 года по мнению руководителей команд
|Гонщик
|Команда
|Очки
|2024 vs 2023
|1. Макс Ферстаппен
|Red Bull
|250
|=
|2. Ландо Норрис
|McLaren
|178
|
1
|3. Шарль Леклер
|Ferrari
|121
|
1
|4. Оскар Пиастри
|McLaren
|113
|
3
|5. Карлос Сайнс
|Ferrari
|110
|
1
|6. Джордж Расселл
|Mercedes
|86
|
3
|7. Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|54
|
2
|8. Нико Хюлкенберг
|Haas
|39
|*
|9. Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|27
|
7
|10. Пьер Гасли
|Alpine
|21
|*
* – в прошлом году гонщик не попал в десятку этого опроса