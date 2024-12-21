Connect with us
Автоспорт

Руководители команд назвали десятку лучших гонщиков

Руководители команд назвали десятку лучших гонщиков

По просьбе официального сайта руководители команд составили десятку лучших гонщиков Формулы 1 по итогам сезона 2024 года.

В составлении рейтинга принимали участие все 10 руководителей. Очки в десятке начислялись по привычной схеме 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. После подсчёта очков оказалось, что лучшим гонщиком стал Макс Ферстаппен, но впервые за семь лет проведения этого голосования все десять руководителей команд поставили на первое место действующего чемпиона мира.

Десятка лучших гонщиков 2024 года по мнению руководителей команд

Гонщик Команда Очки 2024 vs 2023
1. Макс Ферстаппен Red Bull 250 =
2. Ландо Норрис McLaren 178

Руководители команд назвали десятку лучших гонщиков

1
3. Шарль Леклер Ferrari 121

Руководители команд назвали десятку лучших гонщиков

1
4. Оскар Пиастри McLaren 113

Руководители команд назвали десятку лучших гонщиков

3
5. Карлос Сайнс Ferrari 110

Руководители команд назвали десятку лучших гонщиков

1
6. Джордж Расселл Mercedes 86

Руководители команд назвали десятку лучших гонщиков

3
7. Льюис Хэмилтон Mercedes 54

Руководители команд назвали десятку лучших гонщиков

2
8. Нико Хюлкенберг Haas 39 *
9. Фернандо Алонсо Aston Martin 27

Руководители команд назвали десятку лучших гонщиков

7
10. Пьер Гасли Alpine 21 *

* – в прошлом году гонщик не попал в десятку этого опроса

Источник

Related Topics
Comments
More in Автоспорт
aquapolis