Connect with us
Футбол

Из-за напряженных отношений француза с Фонсекой Милан может потерять защитника

Кто приобретет француза?

Из-за напряженных отношений француза с Фонсекой Милан может потерять защитника

Фото: Мілан

    • Тео Эрнандес может покинуть "Милан" из-за напряженных отношений с главным тренером "россонери" Паулу Фонсекой.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Как отмечает издание, 27-летний футболист может покинуть итальянскую команду этой зимой или летом, невзирая на то, что его контракт рассчитан до лета 2026 года.

    Отмечается, что за игроком следит мадридский "Реал". "Сливочные" готовы отдать 30 миллионов евро за игрока, между тем "Милан" оценивает его в 50 миллионов евро.

    Читайте такжеФонсека рассказал, почему игроки часто принимают неправильные решения

    За этот сезон Тео Эрнандес принял участие в 19 матчах, в которых отметился 2 голами и 2 голевыми передачами.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis