Арсенал нацелился на трансфер звезды мадридского Реала

Как сообщает издание Fichajes, "Арсенал" определил Браима Диаса как приоритетную цель для усиления атаки летом.

В Лондоне давно высоко оценивают талант Диаса, который является универсальным игроком, способным подменить Букайо Сака или дать передышку Мартину Эдегору. Умение обострять игру, видение поля и способность действовать на разных позициях в атаке делают его идеальным вариантом для команды Микеля Артета, который хорошо знает Браима еще со времен работы в "Манчестер Сити" и считает его игроком, способным сразу принести результат.

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В "Реале" не исключают варианта продажи Диаса, если поступит привлекательное предложение, поэтому "Арсенал" готов действовать решительно, зная, что окружение игрока склонно к трансферу, который гарантировал бы больше игрового времени и ключевую роль.

Добавим, что в этом сезоне на счету марокканца 6 голов и 7 ассистов в 49 матчах за "Реал" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

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