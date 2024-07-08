Сборная Парагвая уволила тренера после провального выступления на Копа Америка

Вот и все

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Сборная Парагвая уволила главного тренера Даниэля Гарнеро после неудачного выступления на Копа Америка 2024 года.

Это произошло после того, как национальная команда потерпела три поражения в групповом этапе и вылетела из турнира.

"Мы благодарим тренера и его тренерский штаб за их преданность и профессионализм на протяжении всего времени работы. Мы желаем им успехов в будущих проектах", – говорится в заявлении Парагвая.

Гарнеро возглавлял национальную команду всего 10 месяцев, но за это время команда одержала лишь две победы, две ничьи и потерпела шесть поражений. Разница мячей составила 13-5 в пользу соперников.

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