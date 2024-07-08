Шакур СТИВЕНСОН: «Не могу заставить Ломаченко выйти со мной в ринг»

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Боксер легкого веса Шакур Стивенсон после победы на Артемом Арутюняном снова вызвал на бой украинца Василия Ломаченко, но не ожидает, что поединок состоится.

«Скажите Ломаченко выйти со мной на бой. Разве это будет не классный поединок? Я думаю, что классный. Лома – хороший боксер, но он не хочет со мной драться. Я не могу его заставить выйти со мной в ринг».

«Если он не хочет, то ничего не будет. Жаль, потому что я этого хочу», — сказал Стивенсон.

Ранее сообщалось, что Ломаченко в конце года проведет бой против Джервонты Дэвиса.

ФОТО. Стивенсон унизил Ломаченко после победы над Арутюняном

sport.ua