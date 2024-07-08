Контрексвиль. Байндл в двух сетах выиграла свой стартовый матч и прервала серию из трех поражений

Украинская теннисистка успешно стартовала в основной сетке турнира WTA 125 во Франции

Бостад, Швеция • 8-13 июля • грунт • $115,000

Действующая чемпионка: Ольга Данилович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Кароль Монне (Франция) 7:6(4), 6:1

В первой партии украинка отыграла со счета 3:5, не дав сопернице подать на сет. Во второй партии Байндл уже доминировала, сделав два брейка и не проиграв ни одной своей подачи. На счету украинки одна подача навылет и четыре двойные ошибки. Поединок продолжался чуть меньше двух часов. Отметим, что этой победой Катерина прервала свою серию из трех поражений подряд.

Во втором круге соперницей Катерины Байндл станет четвертая сеяная Лучия Брондзетти из Италии. Теннисистки дважды играли друг с другом на харде и одержали по одной победе.

btu.org.ua