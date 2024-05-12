Рим. Даяна Ястремская против Арины Соболенко в третьем круге: превью матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская будет играть за выход в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме. Поединок против второй ракетки мира Арины Соболенко пройдет вторым запуском на Центральном корте (ориентировочное начало встречи в 13:30 по киевскому времени)

Дата рождения: 15/05/2000 (23 года)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 — Hua Hin, Strasbourg; 2018 — Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 12.05.2024): 227/158

Призовые за карьеру: $4,160,377

Дата рождения: 05/05/1998 (26 лет)

Место рождения: Минск, беларусь

Рост: 182 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 14 (2024 — Australian Open; 2023 — Adelaide 1, Australian Open, Madrid; 2021 — Abu Dhabi, Madrid; 2020 — Doha, Ostrava, Linz; 2019 — Shenzhen, Wuhan, Zhuhai; 2018 — New Haven, Wuhan)

Высший рейтинг WTA: 1 (11/09/2023) — 8 недель в статусе первой ракетки мира (26-й результат в истории)

Побед/Поражений за карьеру (на 12.05.2024): 384/181

Призовые за карьеру: $23,312,379

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H2H: 3-0

2020 | Аделаида (WTA 250) | Хард | 1/2 | Ястремская — 6:4, 7:6

2019 | Страсбург (WTA 250) | Грунт | 1/2 | Ястремская — 6:4, 6:4

2017 | Санкт-Петербург (ITF) | Хард | 1/4 | Ястремская — 3:6, 7:5, 6:1

Путь на турнире

Даяна Ястремская

R1: BYE

R2: Лаура Зигемунд (Германия, №86) 4:6, 7:5, 6:2 — отыграла 2 матчбола

Арина Соболенко

R1: BYE

R2: Кэти Волынец (США, №109) 4:6, 6:3, 6:2

История на турнире

Даяна Ястремская — 4/3 | Ястремская играет в Риме четвертый раз. Ее лучший результат на этих кортах — 1/8 финала в 2020 году.

Арина Соболенко — 5/6 | Соболенко шестой раз выступает на соревнованиях в Риме. Ее лучший результат на этом турнире — полуфинал в 2022 году.

Выступления на грунте (на 12/05/2024):

Даяна Ястремская — 75/43 (2/2 в этом году)

Арина Соболенко — 75/45 (7/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Даяна Ястремская — 14/9

Grand Slam — 8/1 | AO — 1/2

WTA 1000 — 2/4 | Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R2, Майами — R3, Мадрид — R3

WTA 500 — 4/4 | Брисбен — R1, Линц — R2, Сан-Диего — R2, Чарльстон — R2

Арина Соболенко — 20/6

Grand Slam — 7/0 | AO — ТИТУЛ

WTA 1000 — 8/4 | Дубай — R2, Индиан-Уэллс — R4, Майами — R3, Мадрид — Финал

WTA 500 — 5/2 | Брисбен — Финал, Штутгарт — 1/4

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская — В, П, В, П, П

Арина Соболенко — В, П, В, В, В

Национальный фактор:

Даяна Ястремская — 9/3 | В этом году Ястремская победила Викторию Азаренко на Открытом чемпионате Австралии;

Арина Соболенко — 15/9 | Соболенко проиграла в Майами Ангелине Калининой и прервала серию из пяти побед в матчах с украинскими теннисистками;

Даяна Ястремская проведет 193-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 93 победы (48%)

Арина Соболенко проведет свой 403-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 280 побед (70%)

Даяна Ястремская проведет свой 51-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 23 победы (46%)

Арина Соболенко проведет свой 131-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 89 побед (68%)

Ангелина Калинина девятый раз сыграет против теннисистки топ-5. На счету украинки три победы в предыдущих матчах — против Каролины Плишковой (№2) в Ухане в 2019 году, против Софии Кенин (№5) в Дохе в 2020 году и против Барборы Крейчиковой (№3) в Дубае в 2022 году.

Победительница этого матча получит 52 480 евро призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая — 30 435 евро призовых и 65 рейтинговых очков

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Арину Соболенко и предлагает на ее победу коэффициент — 1,12. Успех Даяны Ястремской в этом матче оценивается коэффициентом — 6,80.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet. Победа Даяны Ястремской — 8,10, а победа Арины Соболенко — 1,12.

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btu.org.ua