Ferrari тестирует брызговики по программе FIA

В прошлом году в FIA начали работу по созданию системы, которая позволит решить проблему критического снижения видимости на гоночных трассах во время дождя из-за густой пелены брызг, поднимаемых колёсами машин.

Первые испытания прототипа брызговиков состоялись в июле, вторые должны были пройти в ноябре, но их было решено перенести на весну 2024 года. И сегодня во Фьорано команда Ferrari начала испытания второй версии прототипа брызговиков по программе FIA.

В тестах участвуют Артур Леклер, Оливер Берман и Карлос Сайнс. Леклер пилотирует Ferrari F1-75 2022 года с брызговиками, а Берман – актуальную SF-24 для проведения прямого сравнения. Кроме того, для Оливера это возможность проехать дополнительную дистанцию перед участием в первой тренировке за рулём Haas в Имоле. Ожидается, что позднее сегодня несколько кругов за рулём SF-24 проедет и Карлос Сайнс.

На двухдневных тестах во Фьорано помимо испытаний брызговиков в Ferrari планируют оценить новинки, подготовленные инженерами к этапу в Имоле. Однако новые технические решения будут установлены на машину только завтра.

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