Фамен: Мы переживаем сложный период, но упорно трудимся

Накануне мы приводили невесёлое высказывание Эстебана Окона о недостатках машины Alpine, которая, по его словам «уступает во всём». Руководитель заводской команды концерна Renault Брюно Фамен не скрывает, что положение сложное, но уверяет, что его подчинённые прилагают максимум усилий, чтобы добиться улучшений.

Накануне он приехал на базу команды в Энстоун, оценил обстановку, после чего сообщил: «После первых четырёх гонок сезона мы не на том уровне, на котором хотелось бы быть. Однозначно, сейчас уровень наших результатов очень низкий, но мы все знаем, что путь в автоспорте, в том числе в Формуле 1 – это череда успехов и неудач.

Мы переживаем сложный период, но будьте уверены, что все мы упорно трудимся как на гоночных трассах, так и на базах в Вири и Энстоуне, стараясь повысить скорость машины. Мы готовим технические новинки, стараемся, чтобы команда добилась улучшений, и меня радует, что все сотрудники слаженно работают, занимаясь производством новых частей машины.

Приятно, что все трудятся, не жалея сил – это относится и к нашему инженерному департаменту, и к гоночной бригаде, ко всем подразделениям Alpine F1, ведь мы очень хотим подняться на более высокие позиции. Поэтому продолжим упираться – при этом мне бы хотелось поблагодарить всех болельщиков за поддержку…»

После первых четырёх этапов сезона на счету Alpine F1 вообще нет очков, а лучшими результатами пока остаются 13-е места, занятые Эстебаном Оконом и Пьером Гасли в Саудовской Аравии и Австралии.

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