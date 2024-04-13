Движение и Кривбасс не обнаружили более сильного в 24 туре УПЛ

Львовское Движение дома сыграло вничью с криворожским Кривбассом в игре 24 тура Украинской Премьер-Лиги. Матч завершился со счетом 1:1.

Игра лучше начали игроки львовской команды, которые имели несколько возможностей, чтобы открыть счет, но ими не воспользовались. А в конце тайма Олег Кожушко в контратаке переиграл защитника и вратаря хозяев и открыл счет. uploads/2024/04/aebe40eab6dc53d65c01545586bc470e.jpg» alt=»Движение и Кривбасс не обнаружили сильнее в 24 туре УПЛ» />

Во втором тайме встречи хозяева сравняли счет — отметился Таллес, которому ассистировал Олег Федор.

Чемпионат Украины — УПЛ 24 тур, 13 апреля

Движение — Кривбасс 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 — 45 Кожушко, 1:1 — 73 Таллес

Движение: Ледвой, Слюбик, Холод, Сыч, Дидик, Роман (Лях 79), Пастух, Таллес, Федор (Притула 89), Плюман (Рунич 79), Теслюк (Квасница 58).

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Кривбасс: Маханьков, Бандейра, Бескоровайный (Сантини 46), Стецьков, Дибанго, Кузык (Понедельник 80), Илич (Бизимана 37), Вакулко (Лунев 80), Соса, Микитишин (Хомченовский 59), Кожушко. >Предупреждение: Бескоровайный 12, Роман 17, Сыч 29, Теслюк 40, Дидик 43.

Обзор

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Раньше Оболонь в матче с двумя изъятиями сыграла вничью с Минаем в 24 туре УПЛ. В этом же туре Динамо в меньшинстве одолело Александрию.

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