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Футбол

Болельщики ПСЖ устроили массовую драку с фанатами Ботафого на КЧМ-2025

Болельщики ПСЖ устроили массовую драку с фанатами Ботафого на КЧМ-2025

    • Болельщики "Пари Сен-Жермен" устроили массовую драку с фанатами "Ботафого" во время клубного чемпионата мира, который в этом году проводится в Соединенных Штатах Америки в период с 14-го июня по 13-е июля.

    Незадолго до начала встречи, между болельщиками на стадионе возникла серьезная стычка, причина которой точно неизвестна. На трибунах в этот момент не было ни стюардов, ни полицейских, которые должны были бы следить за правопорядком.

    В итоге, "ПСЖ" потерпел поражение от "Ботафого" в этом матче с минимальным счетом — 0:1.

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    • Напомним, что в Париже после победы местного клуба в Лиге чемпионов было зафиксировано множество уличных беспорядков, приведшие к тому, что более 500 человек были арестованы, а 200 человек получили повреждения.

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