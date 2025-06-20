Александр БОБКИН: «Сборная для меня была и остается приоритетом»

IIHF. Александр Бобкин

Об этом интервью мы с Александром Бобкиным договаривались еще вскоре после того, как возглавляемый им одесский «Шторм» уступил в полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украины «Киев Кэпиталз». Тренер тогда подал в отставку и обещал рассказать о своем решении поподробнее. Впрочем, вскоре после этого Александр Васильевич начал готовить к чемпионату мира юношескую сборную и разговор отложился. На первенстве планеты в дивизионе 1А наши хоккеисты выступили успешно – заняли второе место, остановившись в шаге от выхода в хоккейную элиту. Это – вторая тема для разговора.

А на днях появилась еще третья: Бобкин возглавил юношескую команду словацкой Экстралиги – «Гладиаторов» из Трнавы. Кроме него, в ведущих в хоккейном аспекте странах не работает ни один наш специалист. Собственно, со свежей темы это интервью Бобкина Sport.ua и началось. Тренер рассказал, будет ли совмещать эту работу с деятельностью в национальных сборных Украины, но начал с деталей приглашения.

– С руководителями «Гладиаторов» познакомился прошлой зимой, – берет слово Александр Васильевич. – Мы готовились в Трнапве сначала сборной, не старше 17 лет, к юношескому Олимпийскому фестивалю в грузинском Бакуриани, а затем командой U18 к Мемориалу Владимиру Дзуриллы в Чехии. Помимо тренировочной работы проводили тогда с юношеской командой «Гладиаторов» контрольный матч. Собственно, после этого каждый был занят своими делами. Руководители «Гладиаторов» вышли на меня уже после того, как я подал в отставку с должности тренера Шторма и когда завершился чемпионат мира U18. Мне предложили поработать с юношами «Гладиаторов». Приехал, все посмотрел другими глазами, потом приехал во второй раз, а после третьего визита подписал контракт.

«Имею примерно те же условия, что в «Шторме»

– Кроме Анатолия Богданова-младшего, мне сейчас трудно вспомнить украинского специалиста, который был бы практикующим тренером в хоккейной топовой стране Европы. Да и то Богданов всю жизнь прожил в Финляндии и назвать его полноценно украинским тренером тяжело. Выходит, вы сейчас единственный такой…

– Предложения у меня были еще в прошлом году, после того как мы с юношеской сборной Украины заняли второе место на чемпионате мира в дивизионе 1А. Тогда было два варианта с трудоустройством в чемпионате Венгрии, один – из Франции. Но к тому времени уже имел договоренность с руководством одесского «Шторма». Соответственно, смысла искать от добра добра не было. В этом году предложений было больше. В частности, из Чехии, из той же Венгрии.

Почему остановился на «Гладиаторах»? Во-первых, чтобы работать в Европе, нужно иметь лицензию. Чтобы иметь возможность работать с юношеской командой из Трнавы, словацкая федерация на основе того, что у меня есть диплом о высшем образовании и что я являюсь тренером национальной юношеской сборной, выдала мне лицензию категории Б. Однако эта лицензия не дает права тренировать взрослые команды топ-дивизиона. Для этого необходимо получить лицензию категории А или А+. Для этого нужно пройти обучающий курс, который длится шесть-семь месяцев. В течение следующего сезона параллельно и буду учиться. Учитывая все эти факторы, я доволен возможностью работать в «Гладиаторах». Благодарен тем людям, которые дали мне шанс проявить себя. Для меня это серьезный вызов. Моя новая команда осталась в словацкой Экстралиге, но выступила в предыдущем чемпионате не очень удачно (четыре победы в 30-ти матчах – авт.). Есть задача улучшить результаты. Для меня это хороший профессиональный трамплин.

Анатолий БОГДАНОВ: «Чувствую, что из сына я для отца превратился в коллегу»

– Возможность влиться в систему словацкого хоккея подкреплена материальными стимулами?

– Скажу так: имею примерно те же условия, что в «Шторме».

– Вы будете единственным украинцем в «Гладиаторах» или можно ожидать украинских помощников в тренерском штабе и игроков в составе?

– К сожалению, мне не получится привлечь в тренерский штаб постоянного помощника в сборной Руслана Борисенко. Он остается в Украине, возглавляет «Шторм». Сейчас у меня очень квалифицированный местный ассистент. У нас полное понимание. Вместе с тем, у меня есть договоренность с руководством и ищу для себя еще одного помощника. Украинского, который знал бы словацкий и мог бы подстраховать в то время, пока я изучаю язык и чего-то быстро объяснить не смогу. Словацкий я уже изучаю, он очень похож на украинский. Надеюсь, что через несколько месяцев – максимум через полгода буду говорить по-словацки свободно.

Что касается игроков, то должен сказать, что в следующем сезоне в словацком «доросте» (национальном чемпионате U18) титульным будет 2009 год рождения. В команду можно привлекать не более пяти игроков 2008 г.р. Конечно, можно брать также хоккеистов 2010-2011 годов рождения, если они будут уровню этой лиги соответствовать. Пока команда у нас почти сформирована, но точечная селекция ведется. Сейчас я веду переговоры с отдельными украинскими ребятами 2009 года рождения. Думаю, двух-трех наших хоккеистов к себе в команду возьму.

«Ты понимаешь, что должен совмещать эту работу с работой в сборных?»

– Перед трудоустройством в Словакии вы согласовывали свой шаг с руководством Федерации хоккея Украины? Вы получили разрешение на объединение должностей или покинете юношескую сборную Украины?

– Да, после чемпионата мира встречался с президентом ФХУ. Тогда имел несколько вариантов трудоустройства и еще не знал наверняка, какой именно выберу. Первый вопрос был таким: «Ты понимаешь, что должен совмещать эту работу с работой в сборных?» Ответил, что сборная для меня всегда была и остается приоритетом. Именно поэтому команду из Трнавы я и выбрал, что, в отличие от клубов из Чехии и Венгрии, руководство «Гладиаторов» согласилось отпускать меня во время международных пауз в ряды сборной. Остальные клубы к таким условиям готовы не были. У меня есть действующий контракт с юношеской сборной, план подготовки к чемпионату мира-2026 руководству ФХУ я уже предоставил. Сейчас формируем все списки и ожидаем подтверждения нашего участия в традиционных летних и зимних турнирах.

– Возглавляя юношескую сборную, вы также были ассистентом наставника в молодежке (U20). Здесь что-нибудь меняется?

– У меня был разговор по этому поводу и с руководством ФХУ, и с главным тренером молодежной сборной Андреем Срюбко. Мы успешно выступили на последнем чемпионате мира в дивизионе 1В, выиграли его и повысились в классе. Андрей Васильевич сказал, что рассчитывает на наше совместное сотрудничество и дальше. Собственно, я в этом тоже заинтересован, поскольку долго работаю с этим поколением игроков и хотел бы их довести до взрослого уровня. Подготовка к чемпионату мира в дивизионе 1А в словенском Бледе сейчас ведется полным ходом.

Александр Бобкин и дальше будет помогать Андрею Срюбко в молодежке

– Давайте все же подробнее остановимся на сборной юношеской. Второй год подряд команда под вашим руководством останавливается в шаге от попадания в элиту, занимая в дивизионе 1А вторые места. Но если в прошлом году вы сами признали, что сборная Германии, которой мы проиграли в овертайме, была объективно сильнее, то в этом году, несмотря на поражение 1:5 от Дании по игре Украина была, мягко говоря, не хуже…

– Сошлось немало факторов, которые помешали нам показать на этом чемпионате мира абсолютный максимум. Так или иначе, следует признать, что датчане выиграли справедливо, поскольку в этот отдельно взятый период были действительно сильнейшими. Мы могли этого соперника победить, будь наш поединок не вторым на чемпионате, а хотя бы третьим или четвертым. Впрочем, это не оправдание. Полагаю, что для нас это был удачный чемпионат мира. Победами над Австрией, Словенией, Венгрией и Казахстаном, национальные сборные которых играют в топ-дивизионе чемпионата мира, мы показали, что продолжаем развиваться и укрепляем свои позиции. Тот стиль хоккея, который мы исповедуем, дает результат.

– Александр Годынюк в интервью Sport.ua сказал: «Тренерскому штабу во главе с Александром Бобкиным удавалось подвести ребят в той форме и том психологическом состоянии, которые позволили раскрыть потенциал максимально. Но надо учитывать, что мы уже привыкли к тому, что маленькие подвиги, совершаемые командой вместе с тренерским штабом, становятся обыденностью. Если подвига сотворить не удается, это уже воспринимается как неудача. Что, по моему мнению, неправильно. Два года мы прыгали выше головы, и это хорошо. Но ожидать, что так будет постоянно, неправильно»…

– Александр Олегович прав. Конечно, всегда будут недовольные. Всегда найдутся люди, которые скажут, что кого-то мы взяли незаслуженно, а кто-то заслуживал попасть в заявку больше. Может, у другого тренера не подходивший нам хоккеист действительно сыграл бы более эффективно. Но, считаю, что, учитывая хоккей, исповедуемый нашей тренерской бригадой, мы подобрали оптимальных людей и смогли их подвести к чемпионату мира в хорошем состоянии. Точнее, могу сказать, что по сравнению с предыдущими годами сейчас ребята приехали физически подготовленными уже на сборы, которые предшествовали чемпионату мира. Мы давали игрокам рекомендации, и они к нам прислушались. А если человек готов физически, то техническую и тактическую подготовку вести гораздо легче. Поскольку информация воспринимается легче.

Раньше перед чемпионатом мира мы пытались сыграть как можно больше товарищеских матчей. Потому что стремились наиграть, переиграть, посмотреть, попробовать. Сейчас мы вышли на оптимальное количество: три недели – три игры. Это уместно, когда тренерский штаб уверен в составе, который удалось собрать, а определяться приходится с одной или двумя кандидатурами. Важно, что ребята, которые готовятся из года в год, уже знают, что от них требуется, им не нужно ничего объяснять заново. Начиная с команды U16 ребята получали тактические знания, которые до команды U20 остаются неизменными. Конечно, в клубе каждый играет в свой хоккей, но достаточно одного-двух дней, чтобы ребята снова адаптировались к требованиям сборной.

Если говорить непосредственно о юношеской сборной в этом году, то на Мемориале Владимира Дзуриллы в феврале мы победили команды Словакии и Германии, представителей элитного дивизиона. Конечно, у нас был потенциал, чтобы выигрывать чемпионат мира и выходить в топ-дивизион. Но Дания есть Дания. В прошлом году команда заняла в дивизионе 1А пятое место, но до последних минут побеждала чемпионов, немцев. Если бы они этот результат удержали, то мы бы зашли в элиту еще в 2024-м. Но речь не о том. Год назад датчане признавали, что этот возраст у них слабее, что есть только одна полноценная пятерка. Но с титульным 2007-м они собирались выходить в элиту. 2008 год рождения у них тоже очень сильный.

– Мы тоже знаем потенциал нашего хоккея. У нас был очень сильный 2006 год рождения, потом – не слабее 2007 год. Через год, когда титульным будет 2008-й, Украине хватит потенциала, чтобы удержать те позиции, на которые поднялись предыдущие поколения?

– В этом аспекте очень важно, что под юношеский Олимпийский фестиваль была организована сборная U17, которая провела сборы в Праге, Кошице и Трнаве, турнир в Тринце и Хомутове и выступила на олимпийском турнире в Бакуриани. Там мы задействовали в большинстве ребят 2008 года рождения и привлекали игроков 2009 года. Мы просмотрели практически всех игроков 2008 г.р., который в новом сезоне будет титульным для сборной U18 и уже понимаем, с кем идем дальше. При этом мы рассчитываем и на ребят, которые в предыдущем сезоне в состав не пробились. Они растут и становятся сильнее. В том числе и те 10-15 ребят 2009 года, которые уже попробовали себя в сборной и знают, что от них требуется.

Потенциал у новой команды немалый. Мы еще проанализируем наши возможности, сравним их с возможностями соперников. Отталкиваясь от того, будут ставиться задачи. А мы их должны выполнять. Также, чтобы рассчитывать на положительный результат в апреле, важно провести все запланированные мероприятия в ходе подготовки, начиная с ближайших сборов и турниров летом.

Могу сказать, что в этой команде очень хорошая атакующая линия. Да, по сравнению с нынешней она не столь высока и габаритна, но у этих ребят есть другие качества, которые позволяют компенсировать отставание в антропометрии. Также в этой команде есть сильные вратари 2009 года рождения Илья Бобров и Никита Алексеенко. Действительно проблемной является только линия обороны.

«Решение об отставке было верным и своевременным»

– Александр Васильевич, пора вернуться к странице, которая для вас уже перевернута. В одесском «Шторме» для вас и команды все начиналось очень удачно: победа в Кубке Украины, лидерство в национальном чемпионате. Вы уже разобрались, почему в плей-офф команда выглядела не так убедительно?

– Ничего такого не случилось. Перед плей-офф у нас была большая серия побед, но в концовке регулярного чемпионата мы проиграли два матча в Кременчуге, а самое главное – последний поединок «Кэпиталз» в Одессе. Вот этого поражения допускать было нельзя. Это был ключевой поединок, направивший для нас весь плей-офф в то русло, в котором оно получилось. Этот матч очень сильно надломил нас психологически. Мы выигрывали 3:1 и за четыре минуты встречу проиграли. Для соперников это был невероятно положительный импульс, что признал тренер соперников Вадим Шахрайчук. 0:4 в серии были запрограммированы этим матчем регулярного чемпионата. Кроме того, весомую роль сыграло гораздо большее по сравнению с нами количество опытных игроков «Кэпиталз». Может, мы не заслуживали проиграть 0:4, но что киевляне были сильнее и справедливо вышли в финал – несомненно.

Потенциал у игроков «Шторма» огромен, но чтобы выигрывать трофеи, нужно становиться мудрее и сильнее. Не достаточно быть физически крепкими. Надо головой понять, что такое плей-офф и как в нем играть. К сожалению, в этом компоненте мы уступили соперникам второй год подряд (весной 2024-го большинство игроков, затем перешедших в «Шторм», под руководством Бобкина играли за херсонский «Днепр» – авт.). Это в первый год еще было оправдание, что «Сокол» намного опытнее. Через год с «Кременчугом» уже была бойня с семи матчей, но с отрицательным для нас итогом. На этом фоне нынешние 0:4 от «Кэпиталз» вообще неоправданны. Я взял ответственность за то, что игроки не провели плей-офф так, как должны были провести, на себя. Ключевое следующее: то, что было в регулярном чемпионате, в плей-офф не действует, здесь нужно играть по-другому.

– Многие считают, что ключевую ошибку вы совершили, обменяв голкипера Эдуарда Захарченко в «Кременчуг». Если бы у вас была возможность отмотать время назад, поступили бы в этой ситуации по-другому?

– Нет. В первую очередь, такое решение мы принимали, поскольку в команде уже была не очень здоровая атмосфера. Это был ключевой фактор. После обмена микроклимат в коллективе стал гораздо лучше и пошел на пользу команде в целом. Эдик тоже, наверное, от этого обмена выиграл. Мы попрощались, сохранив добрые человеческие отношения. Захарченко, чтобы развиваться, нужно было покинуть нашу молодую команду и идти дальше. Эдик перерос «Шторм» как игрок и дядя-наставник. Ему нужно было идти к таким ребятам, как он сам. К которым он и пошел – к Виталию Ляльке, к Дмитрию Игнатенко. Неудивительно, что там Захарченко и дал тот результат, который он всегда должен давать.

Эдуард ЗАХАРЧЕНКО: «Мне еще повезло, что разбил только телефон Бобкина»

– Еще одна дискуссионная тема в разрезе «Шторма» – трио Сидоренко – Крикля – Стецюра, о котором в Украине говорят уже не один год. Кажется, этот сезон может отнести в актив только Илья Крикля. Почему?

– Потому что этим мальчикам нужно повзрослеть. Не только в хоккейном аспекте, но и жизненном. Я сразу предупредил Сидоренко, что у него будет очень тяжелый сезон. Первый сезон в Украине у него был втягивающим, второй – сумасшедшим. Никита обогнал в бомбардирской гонке Ляльку. Я понимал, что после такого Сидоренко будет тяжело прежде всего потому, что он специфический игрок, которого легко вывести из себя, спровоцировать. Тренеры команд-соперниц это поняли. Поэтому я назвал этот сезон так: «Хочешь обыграть «Шторм» – выведи из себя Сидоренко». Когда Никита теряет контроль над эмоциями, он перестает играть в хоккей. Соперник бьет исподтишка, Никита начинает грубить в ответ, общаться с судьями. Места для игры здесь не остается. Надеюсь, Сидоренко, если он хочет играть на высоком уровне, себя переборет.

Сергей Стецюра отыграл так, как он должен играть. У него были проблемы с бытовой дисциплиной, но такой уж Сережа есть, с ним надо заниматься как с ребенком. Самостоятельности этому парню давать не нужно. Стецюра раскроет свой потенциал, если станет более дисциплинированным и на льду, и в быту. Но из их тройки претензий к нему у меня по итогам этого сезона меньше всего.

Что касается Крикли, то вы говорите, что он провел сезон среди этого трио лучше всего, однако я убежден, что он должен был и мог сыграть гораздо сильнее. Сыграть головой. Илья получил все, что может получить игрок – большинство, меньшинство, он полностью руководил бригадой большинства. У Ильи, так же как и у Никиты с Сергеем, огромный потенциал, но он должен относиться к делу посерьезнее. А главное понять, что плей-офф – немного другое, чем просто хоккейные матчи. В плей-офф нужно умирать. Если же ты не умираешь и свои «давай-давай» ничем не подкрепляешь, не жертвуешь своими повадками, традиционным расписанием и не ставишь ребром вопрос «я или меня», то ничего не сработает. Надо быть дураком, чтобы растерять такой потенциал. Илья должен пересмотреть отношение к делу и к себе лично. Он должен понять, что тянуть его никто не будет, спрятаться не получится. Если он хочет быть лидером национальной сборной, то инициативу нужно брать на себя, а не ожидать, что кто-то это сделает вместо тебя.

– Тренеры сборной как раз дали Крикле по итогам сборов перед чемпионатом мира очень высокую оценку. Хотя в заявку его в итоге и не включили.

– В сборной ситуация другая. Среди центрфорвардов там пока такие ребята, что Илье подвинуть их сложно. Начинать нужно с клуба, где пора становиться настоящим лидером.

– Разные специалисты высказывали мнение, что для того, чтобы прогрессировать, Сидоренко, Крикле и Стецюре нужно избавиться от зависимости друг от друга, может, даже играть в разных командах?

– В быту эти ребята уже общаются мало. У каждого своя жизнь. Сидоренко живет с девушкой и стал в быту более дисциплинированным. А в хоккейном аспекте, возможно, соглашусь. Если еще год назад Сергею, Илье и Никите друг без друга на льду было бы очень сложно, то сейчас в разных командах они бы прогрессировали быстрее.

– Так или иначе, ваше решение подать в отставку сразу после поражения в полуфинальной серии от «Киев Кэпиталз» выглядит неожиданным. Сейчас, когда эмоции немного улеглись, можете сказать, что поступили слишком импульсивно?

– Руководство «Шторма» в этом году создало для тренеров и игроков идеальные условия для работы. И поставило четкие задачи. Отговорки, что команда молодая – для бедных. Мы должны были дать результат. Но мы проиграли 0:4 в полуфинале плей-офф. Это неправильно. Я, как главный тренер, взял ответственность на себя. Эмоциональное мое решение об отставке было или нет – вопрос другой. Главное, что оно было верным и своевременным. При этом руководство клуба сперва отставки принимать не хотело. Впрочем, решил тогда для себя, что в случае, если не получу предложений из Европы, год отдохну от клубного хоккея, сосредоточусь только на сборных. Поскольку надо когда-нибудь перезагружаться.

– Работа в клубе с юношами перезагружает?

– Вряд ли. Перед тем как принимать это решение, пообщался с семьей. Жена с сыном живут в Вене, мне тоже хотелось быть рядом. Отлучался бы только на сборы сборных. Впрочем, предложение от «Гладиаторов» заставило изменить планы. Трнава находится в 140 километрах от Вены, это два часа езды. Поэтому работаю и имею возможность быть с родными людьми. Это меня устраивает.

Олег ШАФАРЕНКО: Чтобы выходить в элиту, нужно быть профессиональными

sport.ua