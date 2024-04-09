Команда из Кропивницкого пропустила последний игровой бабл

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) сняла Push Team-ЦГУ из розыгрыша Высшей лиги-2023/24. Клуб из Кропивницкого не явился на очередной бабл в чемпионате Украины.

На момент исключения Push-ЦГУ одержала пять побед в 30 матчах. Все результаты команды аннулированы, ФБУ внесла изменения в турнирную таблицу.

Регулярный чемпионат выиграл Прометей, который победил во всех 30-ти матчах. Второе место занял Самбор, одержавший 25 побед.

В решающей части сезона примут участие 8 лучших команд регулярного чемпионата, которые 19-21 апреля сыграют в Финале восьми.

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