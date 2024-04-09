ATP Challenger Tour. Тиранте выиграл крупнейший титул недели и вернулся в топ-100, теннисист из четвертой сотни победил в Барселоне

Результаты турниров серии ATP Challenger Tour, проходивших на прошлой игровой неделе.

Мехико, Мексика • 1-7 апреля • грунт • $164,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[1] Тиаго Тиранте (Аргентина, №108) — Алексис Галарно (Канада, №212) 6:1, 6:3

22-летний Тиаго Тиранте не проиграл ни одного сета на пути к своему четвертому титулу серии ATP Challenger Tour. Успешное выступление на турнире в Мехико принесло теннисисту $22,370 призовых и 125 рейтинговых очков. С понедельника аргентинец поднялся на рекордную для себя 90-ю строчку (+20).

Флорианополис, Бразилия • 1-7 апреля • грунт • $82,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Энцо Куако (Франция, №217) — Жоау Лукаш Рейш Да Силва (Бразилия, №319) 3:6, 6:4, 7:6 (1)

29-летний Энцо Куако впервые с февраля 2021 года победил на «челленджере» и выиграл четвертый титул этой серии в карьере. Победа во Флорианополисе принесла Куако $11,200 призовых и 75 рейтинговых очков. В рейтинге АТР французский теннисист поднялся на 169-ю позицию (+48).

Барселона, Испания • 1-7 апреля • грунт • €74,825

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[ALT] Ник Хардт (Доминиканская Республика, №301) — [2] Бернабе Сапата Миральес (Испания, №143) 6:4, 3:6, 6:2

23-летний Ник Хардт выиграл дебютный «челленджер» в карьере. В первом круге соревнований доминиканский теннисист победил первого сеяного Кантена Алиса, а в финале справился с второй ракеткой турнира. Победа на турнире в Барселоне принесла Хардту $10,200 призовых и 75 рейтинговых очков, что позволит ему подняться на 229-ю позицию (+72).

Барлетта, Италия • 1-7 апреля • грунт • €74,825

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[2] Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, №159) — [1] Гарольд Майо (Франция, №129) 6:1, 6:3

31-летний Дамир Джумхур впервые с сентября 2023 года триумфовал на «челленджере» и завоевал свой девятый титул этой серии в карьере. Успешное выступление на Open Città della Disfida принесло игроку $11,200 призовых и 75 рейтинговых очков. С понедельника Дамир поднялся на 126-е место в рейтинге (+33).

btu.org.ua