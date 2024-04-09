Определился лучший тренер месяца в УПЛ

Украинская Премьер-лига по футболу признала наставника Динамо Александра Шовковского лучшим тренером марта.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В марте «бело-синие» под руководством Шовковского одержало три победы и один раз сыграли вничью. В итоге Александр набрал 36,5% голосов болельщиков и опередил наставника Шахтера Марино Пушича (26,6%), тренера Кривбасса Юрия Вернидуба (21,3%) и Виталия Пономарева (15,6%), который тренирует Движение.

Ранее УПЛ назвала лучшего игрока месяца.

Накануне Динамо не смогло победить ЛНЗ в 23 туре УПЛ. В настоящее время киевляне занимают третье место в турнирной таблице. Отставание от Шахтера составляет 4 очка.

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