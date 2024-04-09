Хорнер: Я закрывал глаза, когда Перес атаковал в 130R

Результаты Серхио Переса в начале сезона впечатляют руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера…

Кристиан Хорнер: «Серхио отлично провёл уик-энд. В квалификации их с напарником разделила десятая. В гонке у него был отличный темп. Пришлось прорываться через трафик, должен признаться, что я закрывал глаза, когда он на полной скорости атаковал в 130R.

Я спрашивал себя, почему он не может дождаться прямой, чтобы атаковать. Он не выглядел как гонщик, у которого четверо детей.

Сейчас Серхио очень уверен в себе, сосредоточен на работе и чувствует себя комфортно. Он знает, что у него нет контракта на следующий год, но он очень популярен в команде и начал сезон наилучшим образом».

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