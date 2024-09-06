Джек Дуэн: Тесты в Ле-Кастелле были странными

Джек Дуэн признал, что июльские тесты в Ле-Кастелле, по итогам которых в Alpine сделали свой выбор в его пользу, и контракт на 2025 год был подписан именно с ним, носили странный характер.

В тех тестах, проходивших на французском автодроме Поль-Рикар перед Гран При Великобритании, Дуэн и Мик Шумахер по очереди пилотировали машину A522 образца 2022 года. А за неделю до этапа в Монце заводская команда концерна Renault объявила о контракте с 21-летним австралийцем, в этом сезоне выполнявшим обязанности резервного гонщика, с которыми он, судя по всему, справлялся очень неплохо.

Стоит добавить, что в своё время Мик Дуэн и Михаэль Шумахер были довольно близкими друзьями и семикратный чемпион мира назвал своего сына именно в честь знаменитого австралийского мотогонщика. Поэтому можно сказать, что Джек и Мик росли вместе.

Когда Дуэна-младшего спросили о тестах в Ле-Кастелле, он честно ответил: «Они были странными. Лично у меня был серьёзный деловой настрой. Я относился к ним только так, ведь в конечном итоге надо было просто занять место в кокпите машины и показать максимально возможную скорость, на какую я способен.

Для меня не имеет значения, кто ещё принимает участие в тестах. Но это не значит, что за пределами кокпита я становлюсь каким-то другим человеком. Но когда я за рулём, то настрой только такой: я должен ехать так быстро, как могу.

Каким бы ни был итог тестов, вне зависимости от того, кто ещё принимал в них участие, я был настроен стать первым, чтобы место в команде досталось именно мне.

Когда позади были первые три месяца года, я уже знал, что появился шанс, за который можно побороться. Конкретики не было, но было понятно, что контракты многих гонщиков заканчиваются, и происходило много всяких событий. Надо было сохранять терпение и правильно использовать время, которое было в моём распоряжении, поэтому каждый раз, когда я садился за руль машины Формулы 1, я стараться работать максимально эффективно.

Проявленное мной терпение дало результат, за что я благодарен, хотя в этом году я не выступал в гонках, а с этим был связан определённый риск. Но если бы я не пошёл на этот риск, то не состоялось бы и подписание контракта с Alpine».

До конца сезона Дуэн продолжит работать с командой в качестве резервного гонщика, продолжит работать на симуляторе, а в 2025 году он станет новым напарником Пьера Гасли. Мику Шумахеру предстоит провести ещё два этапа в составе Alpine Endurance Team в чемпионате мира по гонкам на выносливость, но его по-прежнему можно считать одним из претендентов на место в Sauber.

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