Перед квалификацией Леклеру заменили силовую установку

Обладатель поула в Монако Шарль Леклер мог вообще не принять участия в квалификации. Во время третьей тренировки в команде заметили проблемы с работой силовой установки на его машине, и из предосторожности решили её заменить. Времени было мало, но механики всё сделали вовремя – и Шарль выехал на трассу.

Шарль Леклер: «В самую последнюю минуту нам пришлось заменить двигатель. Были сомнения, справятся механики или нет, но они отлично сработали.

Это была самая важная квалификация в сезоне, все чувствовали прессинг, но в итоге все факторы совпали и всё получилось».

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