Рейтинг WTA. Калинина возвращается в топ-50, Соболева вновь обновила личный рекорд

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации

В топ-20 мирового рейтинга остаются две украинские теннисистки: Элина Свитолина на этой неделе занимает 19-ю строчку, опустившись на две позиции, а Марта Костюк сохранила за собой 20-е место в мировой классификации.

Третье место в национальном рейтинге занимает Даяна Ястремская, которая остается 32-й ракеткой мира, Леся Цуренко опустилась 45-ю позицию (-1), а Ангелина Калинина, после выхода в полуфинал на турнире в Страсбурге, вернулась в топ-50 и занимает 48-е место (+8).

Катарина Завацкая на этой неделе вернулась в топ-200, поднявшись на 196-е место (+5), а Анастасия Соболева вновь обновила свой рейтинговый рекорд, заняв 227-е место в мировой классификации (+21).

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA / ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 15-е место в рейтинге WTA. Надежда Киченок опустилась на 46-е место (-1), а Марта Костюк располагается на 80-й позиции в мировой классификации (+2).

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