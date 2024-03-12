Индиан-Уэллс. Марта Костюк против Анастасии Павлюченковой в четвертом круге: превью матча

Украинская теннисистка Марта Костюк будет играть за выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Поединок против Анастасии Павлюченковой пройдет 12 марта на корте №2 и начнется не ранее 22:00 по киевскому времени

Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 — Austin)

Высший рейтинг WTA: 28 (29/01/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 12.03.2024): 193/113

Призовые за карьеру: $3,760,943

Дата рождения: 03/07/1991 (32 года)

Место рождения: Самара, россия

Рост: 176 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 12 (2018 — Strasbourg; 2017 — Rabat, Monterrey, Hong Kong; 2015 — Linz; 2014 — Paris [Indoors], Moscow; 2013 — Monterrey, Oeiras; 2011 — Monterrey; 2010 — Monterrey, Istanbul)

Высший рейтинг WTA: 11 (08/11/2021)

Побед/Поражений за карьеру (на 12.03.2024): 501/339

Призовые за карьеру: $13,586,711

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H2H: 1-1

2024 | Сан-Диего (WTA 500) | хард | 1/4 | Костюк — 3:6, 6:4, 6:3

2024 | Доха (WTA 1000) | хард | R2 | Павлюченкова — 2:1 отказ

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: BYE

R2: Май Хонтама (Япония, №120) 6:4, 6:2

R3: Маркета Вондроушова (Чехия, №7) отказ

Анастасия Павлюченкова

R1: BYE

R2: Нурия Паррисас Диас (Испания, №134) 6:3, 6:1

R3: Беатрис Аддад-Мая (Бразилия, №13) 2:6, 6:4, 6:3

История на турнире

Марта Костюк — 2/3 | Костюк в четвертый раз играет в Индиан-Уэллс и впервые прошла дальше второго круга.

Анастасия Павлюченкова — 14/12 | Павлюченкова в 13-й раз играет на турнире в Индиан-Уэллс. В 2009 году она дошла до полуфинала, что остается ее лучшим результатом.

Выступления на харде (на 12/03/2024):

Марта Костюк — 104/59 (13/5 в этом году)

Анастасия Павлюченкова — 258/183 (13/5 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Марта Костюк — 12/5

Grand Slam — 4/1 | AO — 1/4

WTA 1000 — 1/1 | Доха — R2

WTA 500 — 7/3 | Брисбен — R2, Аделаида — 1/4, Сан-Диего — Финал

Анастасия Павлюченкова — 14/6

Grand Slam — 1/1 | AO — R2

WTA 1000 — 5/1 | Доха — 1/2, Дубай — R2 (снялась до матча)

WTA 500 — 8/3 | Аделаида — 1/4, Линц — 1/2, Сан-Диего — 1/4

WTA 250 — 0/1 | Окленд — R1

Последние 5 матчей:

Марта Костюк — В, П, В, В, В

Анастасия Павлюченкова — В, В, П, В, В

Национальный фактор:

Марта Костюк — 10/20 | Костюк выиграла три из пяти последних матчей против россиянок, сыгранных в этом сезоне.

Анастасия Павлюченкова — 14/10 | Павлюченкова третий раз в этом году сыграет против теннисистки из Украины и третий раз это будет матч против Марты Костюк.

Марта Костюк — проведет свой 157-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 81 победа (52%).

Анастасия Павлюченкова — проведет свой 713-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 408 побед (57%).

Марта Костюк сыграет 37-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 14 побед (39%).

Анастасия Павлюченкова сыграет 207-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. Она выиграла на этом уровне 100 игр (49%).

Марта Костюк второй раз сыграет в 1/8 финала на турнире WTA 1000 и снова против теннисистки из россии. В прошлом году в Пекине она уступила на этой стадии Людмиле Самсоновой.

Победительница этого матча получит $185,000 призовых и 215 рейтинговых очков. Проигравшая — $101,000 призовых и 120 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает небольшой фавориткой матча Анастасию Павлюченкову и предлагает на ее победу коэффициент — 1,75. Успех Марты Костюк в этом матче оценивается коэффициентом — 2,225.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet — победа Марты Костюк — 2,10, а победа Анастасии Павлюченковой оценивается коэффициентом — 1,74.

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btu.org.ua