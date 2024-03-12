Все пути ведут в Аравию. Месси стал лицом саудовского бренда одежды

Лео не отстаёт от современных трендов

фото — Getty Images

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси снялся в рекламе в Саудовской Аравии.

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" стал лицом саудовского бренда одежды и аксессуаров под названием Sayyar.

Официальный аккаунт бренда опубликовал в своих социальных сетях рекламу, в которой аргентинский форвард позирует в традиционной арабской одежде.

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